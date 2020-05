Photo : YONHAP News

In Gimcheon in der Provinz Nord-Gyeongsang hat sich am Mittwochabend ein Erdbeben ereignet.Laut dem Wetteramt kam es in der im Südosten gelegenen Stadt um 19.23 Uhr zu der Erschütterung. Das Beben habe eine Stärke von 2,8 auf der Richterskala gehabt. In der Umgebung habe der Boden leicht geschwankt, hieß es.In diesem Jahr war es das 29. Beben auf der koreanischen Halbinsel mit einer Stärke von über zwei.