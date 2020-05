Französische Kriegsveteranen bezeichnen Koreaner als beste Geschwister

Photo : YONHAP News

Die am Koreakrieg beteiligten französischen Kriegsveteranen haben ihre Dankbarkeit für die von Südkorea geschickten Mundschutzmasken geäußert.Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, schickte die südkoreanische Botschaft in Paris 20.000 Mundschutzmasken aus Südkorea an Kriegsveteranen in Frankreich und Krankenhäuser für die Kriegsveteranen.Der Vorsitzende des französischen Verbands der am Koreakrieg beteiligten Veteranen Patrick Beaudouin sagte, er möchte sich herzlich für die Brüderlichkeit und Solidarität der Südkoreaner bedanken, die in dieser schwierigen Zeit an die Kriegsveteranen sowie ihre Familienangehörigen denken.Ein weiterer Kriegsveteran, Jacques Grisolet, sagte ebenfalls, die Südkoreaner seien für die Kriegsveteranen stets wie die besten Geschwister. Die südkoreanische Botschaft habe bereits zuvor Mundschutzmasken geschickt, noch schneller als die zuständigen französischen Institutionen.