Britische Kriegsveteranen bedanken sich für Masken-Spende aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Britische Kriegsveteranen des Koreakriegs haben sich für eine Masken-Spende aus Südkorea bedankt.Ein Mitarbeiter, der im Krankenhaus Royal Hospital Chelsea in London für die Kriegsveteranen zuständig ist, sagte in einem Videogespräch mit der südkoreanischen Botschafterin Park Eun-ha, Südkorea sei das einzige Land, das sich immer wieder bei den Veteranen bedanke. Allein in dem Krankenhaus in der britischen Hauptstadt seien zehn Kriegsveteranen wegen des Coronavirus gestorben.Das südkoreanische Komitee zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs schickte etwa 40.000 Mundschutzmasken nach Großbritannien. 30.000 Stück davon seien per Post an die früheren Kriegsteilnehmer geschickt worden. 10.000 Stück wurden dem Krankenhaus in London überreicht.