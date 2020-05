Stadt Seoul leitet offiziell Schritte für Bewerbung um Seoul-Pjöngjang Olympiade 2032 ein

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat offiziell ihre Schritte für die Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 in Seoul und Pjöngjang aufgenommen.Am gestrigen Mittwoch teilte die südkoreanische Hauptstadt mit, im Rahmen der Vorbereitungen mit dem Beratungsgremium für Demokratie und friedliche Wiedervereinigung sowie dem Seouler Sportverband einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen zu haben.Laut des Vertrags soll das Beratungsgremium sich insbesondere um einen Konsens in der Bevölkerung bemühen. Der Seouler Sportverband werde eine Arbeitsgruppe bilden und eine positive Atmosphäre für die gemeinsame Austragung der Olympiade durch beide Koreas schaffen, hieß es weiter.Die Bewerbung um die Austragung der Sommerolympiade in den Hauptstädten beider Koreas wurde beim innerkoreanischen Gipfel im Herbst 2018 beschlossen. In Südkorea wurde das Vorhaben bei der Kabinettssitzung im Januar gebilligt. Diesbezüglich laufen außerdem Gespräche mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).