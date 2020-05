Zahl der Covid-19-Fälle in Zusammenhang mit Logistikzentrum auf fast 70 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Covid-19-Fälle im Zusammenhang mit einem Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Coupang ist auf fast 70 gestiegen.Vize-Gesundheitsminister Kim Gang-lip sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul, dass mit Stand 9 Uhr am Mittwoch 36 Personen in Zusammenhang mit dem Versandlager in Bucheon positiv getestet worden seien. Doch würde mit einem Anstieg der Infektionen gerechnet.Gegen 15 Uhr am Mittwoch wurden in der Hauptstadtregion 63 Fälle mit dem Versandhändler in Verbindung gebracht. Die Stadt Incheon meldete 30 neue Fälle, Seoul 15 Fälle und die Provinz Gyeonggi 18.Die Behörden hätten damit begonnen, rund 4.000 Menschen auf das Virus zu testen. Darunter Lagerarbeiter und Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten.Der stellvertretende Gesundheitsminister sagte, dass in dem Logistikzentrum möglicherweise die grundlegenden Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten worden seien. Genauere Untersuchungen fänden noch statt.