Internationales US-Bomber vom Typ B-1B näherten sich koreanischer Halbinsel

Zwei strategische Langstreckenbomber der USA habe sich laut Berichten der koreanischen Halbinsel genähert.



Die B-1B Lancer seien vom US-Stützpunkt Andersen Air Force in Guam gestartet, hätten das Ostchinesische Meer und dann die Korea-Straße zwischen Südkorea und Japan überflogen. Das teilte der private Dienst für die Echtzeitverfolgung von Flugzeugen Aircraft Spots am Mittwoch mit.



Eine genaue Uhrzeit des Einsatzes wurde nicht genannt, doch erfolgte dieser offenbar am Mittwoch.



Dem Manöver hätten sich außerdem zwei Luftbetankungsflugzeuge und Kampfflugzeuge der japanischen Selbstverteidigungsluftstreitkräfte angeschlossen.



Zuletzt waren die Langstreckenbomber am 12. Mai zu einem ähnlichen Einsatz in Asien losgeschickt worden.



Am Sonntag hatten die staatlichen Medien in Nordkorea berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un bei einem Militärtreffen eine neue Politik für den Ausbau der nuklearen Abschreckung angekündigt habe.