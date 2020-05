Südkorea will mit Millionenbetrag venezolanischen Flüchtlingen helfen

Photo : YONHAP News

Südkorea will zur Hilfe venezolanischer Flüchtlinge mehr als drei Millionen Dollar in diesem Jahr zur Verfügung stellen.Das Außenministerium in Seoul kündigte die humanitäre Hilfe am Mittwoch während einer Video-Konferenz mit Vertretern aus 40 Ländern sowie internationaler Organisationen an.Bei der Konferenz ging es um die Unterstützung von Venezolanern, die in den vergangenen Jahren vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihres Landes in benachbarte Länder geflüchtet sind. Es wird von etwa fünf Millionen Flüchtlingen aus Venezuela ausgegangen.