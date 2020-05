Präsident Moon ruft Parteien für Überwindung von Corona-Krise zur Zusammenarbeit auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die beiden führenden politischen Parteien zur Zusammenarbeit für die Überwindung der Corona-Krise aufgerufen.Ein dritter Nachtragshaushalt müsse zügig gebilligt werden, habe Moon laut seinem Sprecher Kang Min-seok am Donnerstag bei einem Mittagessen mit den Fraktionschefs von Regierungspartei und führender Oppositionspartei gesagt.Die Welt sei mit der größten Krise seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre konfrontiert. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, müsse das Parlament zügig handeln.Neben dem Nachtragshaushalt müssten auch Gesetze zum Arbeitsmarkt zügig verabschiedet werden.Darüber hinaus bat er um die Mithilfe der Parteien, damit eine Untersuchungsstelle zu Korruptionsfällen, in die hochrangige Personen des öffentlichen Lebens verwickelt waren, wie geplant im Juli eingerichtet werden kann.Das Treffen mit Kim Tae-nyeon von der regierenden Minjoo-Partei Koreas und Joo Ho-young von der führenden Oppositionspartei Partei für Zukunft und Integration erfolgte zwei Tage vor der ersten Sitzung der neu gewählten Nationalversammlung.