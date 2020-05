Washington klagt 28 Nordkoreaner wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe an

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat 28 nordkoreanische und fünf chinesische Staatsbürger im Zusammenhang mit Geldwäsche und Bankbetrug in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar angeklagt.Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.Gemäß der 50-seitigen Anklageschrift des Ministeriums, die beim Bundesgericht in Washington eingereicht wurde, stünden die Angeklagten im Verdacht, mit kriminellen Unternehmungen gegen US-Sanktionen gegen Nordkorea verstoßen zu haben. Auch die nordkoreanische Handelsbank (FTB) sei involviert gewesen.Ziel der Betrügereien sei es gewesen, Finanzmittel für Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm aufzubringen.