Internationales US-Generalstabschef ruft zur Bereitschaft gegen Nordkorea auf

US-Generalstabschef Mark Milley hat die amerikanischen Streitkräfte dazu aufgerufen, angesichts der Bedrohungen durch Nordkorea und anderer Länder weiter in Bereitschaftsstellung zu sein.



Es gebe zahlreiche Dinge, die täglich passierten und von "Terroristen bis Russland, China, den Iran und Nordkorea" reichten, sagte Milley am Donnerstag bei einer Videoschalte mit Soldaten und zivilen Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums. Diese Bedrohungen seien nicht notwendigerweise im Interesse der USA.



Die US-Streitkräfte seien bisher in der Covid-19-Situation effektiv gewesen. Sie sollten die Bereitschaft aufrechterhalten.



Auch rief Milley die Soldaten auf, sich und ihre Familien vor der Infektionsgefahr durch das Coronavirus zu schützen.