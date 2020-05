8.000 Lehrbücher für Koreanisch an 30 Länder geschickt

Photo : KBS News

Etwa 8.000 Lehrbücher zum Erlernen der koreanischen Sprache werden in verschiedene Länder geschickt.Die Stiftung des König Sejong Instituts teilte mit, die 47 Institutionen in 30 Ländern, darunter Oberschulen, Universitäten, Sprachschulen sowie Kulturinstitute, die Koreanisch-Sprachkurse anbieten, könnten von der Unterstützung profitieren.Verschickt würden fünf unterschiedliche Lehrbücher, darunter Bücher für die Einführung in die koreanische Sprache sowie für Geschäftsleute.Je nach den Anfragen sowie der aktuellen Lage des Betriebs der Institutionen würden im ersten Halbjahr rund 3.200 Exemplare und im zweiten Halbjahr 5.000 Exemplar verteilt. Die Institutionen in Ländern, die wegen der Corona-Pandemie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Lehrmaterialien hätten, würden bevorzugt beliefert, hieß es weiter.