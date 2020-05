Alle 58 neuen Corona-Infektionsfälle in Seoul und Umgebung gemeldet

Photo : YONHAP News

Als Folge der Clusterinfektion beim Versandhändler Coupang hat die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea den zweiten Tag in Folge die Marke von 50 überschritten.Alle 58 Neuinfektionen sind Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi gemeldet worden.Die Zahl 50 galt für die Regierung als Kriterium für die Lockerung der Maßnahmen für die soziale Distanz.Die gesamte Infektionszahl stieg somit auf 11.402. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Seuche liegt unverändert bei 269.