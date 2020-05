Südkorea will Zahl der Schüler in den Klassen wegen Coronakrise verringern

Photo : YONHAP News

Angesichts einer Häufung von Coronavirus-Infektionen in einem Logistikzentrum in der Seouler Vorstadt Bucheon will Südkorea die Zahl der Schüler in den Schulklassen in der Hauptstadtregion verringern.Die Klassenstärke an Grund- und Mittelschulen werde für den Unterricht auf ein Drittel der bisherigen Schülerzahl und die der Oberschulen auf zwei Drittel reduziert, sagte der stellvertretende Bildungsminister Park Baeg-beom am Freitag. Die Regelung gelte nur für die Hauptstadtregion.Die Regierung erwäge zurzeit nicht, die nächste Phase der landesweiten Schulöffnungen zu verschieben, betonte Park. Weitere Schulen sollen wie geplant am 3. Juni den Unterricht wieder aufnehmen.Am Mittwoch waren etwa 2,4 Millionen weitere Schüler in die Schulen zurückgekehrt, nachdem der Start des neuen Schuljahrs wegen des Covid-19-Ausbruchs mehrmals verschoben worden war.