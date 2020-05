Politik Südkorea lockert Restriktionen für Kauf von öffentlich angebotenen Mundschutzmasken

Die Restriktionen für den Kauf von öffentlich angebotenen Mundschutzmasken werden ab dem 1. Juni wesentlich gelockert werden.



Die Schutzmasken müssen nicht mehr an einem vom Geburtsjahr abhängigen Werktag oder am Wochenende gekauft werden, sondern können an einem beliebigen Tag gekauft werden. Jedem stehen wie bisher wöchentlich drei Masken zu. Kleinkinder und Schüler, die nach 2002 geboren sind, können bis zu fünf Masken erhalten. Damit will die Regierung für eine verbesserte Hygiene während des Präsenzunterrichts sorgen.



Eine öffentlich angebotene Mundschutzmaske kostet 1.500 Won, rund 1,10 Euro.



Laut der Behörde für Nahrungsmittelsicherheit werden in Südkorea zurzeit täglich rund 14,7 Millionen Mundschutzmasken produziert. Verglichen mit Dezember letzten Jahres ist das fast das Vierfache mehr.



Unterdessen will die Regierung bis September bis zu 100 Millionen Masken jederzeit vorrätig haben.