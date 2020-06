Betriebsstopp von Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko empfohlen

Photo : YONHAP News

Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Hauptstadtregion empfiehlt die Regierung einen Betriebsstopp von Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko.Die Maßnahme gilt ab Dienstag um 18 Uhr für Bars, Karaoke-Räume, Klubs sowie Sportangebote für Gruppen im Innenraum und Säle, in denen permanente Aufführungen stattfinden.Falls der Betrieb in diesen Einrichtungen dennoch aufrechterhalten werden soll, wird eine Registrierung der Besucher auf Basis von QR-Codes verlangt. Grundlegende Maßnahmen wie das Tragen von Masken und die regelmäßige Desinfektion müssen weiterhin befolgt werden.Betreiber und Nutzer der Einrichtungen, die diese Maßnahmen ignorieren, können eine Geldstrafe in Höhe von bis zu drei Millionen Won oder 2.400 Dollar erhalten. Auch droht den Betreibern eine Einstellung des Betriebs.Das System für die digitale Registrierung soll ab heute versuchsweise in Seoul, Incheon und Daejeon eingesetzt werden. Die Daten sollen in einer Weise anonymisiert werden, dass sie nur im Falle einer notwendig gewordenen Nachverfolgung von Kontakten von den zuständigen Behörden entschlüsselt werden können. Nach vier Wochen werden die Besucherdaten automatisch gelöscht.