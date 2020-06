US-Präsident Trump will Südkorea zu G7-Gipfel einladen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will Südkorea zum G7-Gipfel einladen.Das Treffen solle auf September verschoben werden und Südkorea und weitere Länder sollten daran teilnehmen, habe Trump laut der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag gesagt. Die Ankündigung habe er auf dem Rückweg von Cape Canaveral in Florida nach Washington in der Präsidentenmaschine Air Force One gemacht.Die G7 sei in ihrer gegenwärtigen Form nicht mehr zeitgemäß. Er wolle Russland, Südkorea, Australien und Indien zu dem Gipfel einladen.Zur Gruppe der Sieben zählen die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien.Der Gipfel sollte ursprünglich im Juni stattfinden.