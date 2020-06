Südkorea verzeichnete im März unter führenden Exportnationen geringsten Rückgang

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im März unter den zehn größten Exportnationen den geringsten Rückgang verzeichnet.Laut Informationen der Welthandelsorganisation WTO schrumpfte das Exportvolumen von allen zehn Ländern im März wegen der Corona-Pandemie im Vorjahresvergleich. Südkoreas Ausfuhren seien um 1,4 Prozent auf 46,35 Milliarden Dollar geschrumpft und damit innerhalb der Vergleichsgruppe am wenigsten stark.Das Exportvolumen der USA und Chinas schrumpfte im März jeweils um 9,3 Prozent und 6,6 Prozent.Die Welthandelsorganisation geht davon aus, dass der Rückgang der Ausfuhren im April noch drastischer ausfallen werde. Denn in dem Monat sei der Handel mit den USA und der EU wegen der Corona-Schutzmaßnahmen in besonderem Maße blockiert gewesen, hieß es weiter.