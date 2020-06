Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu "DNA" der südkoreanischen Boyband BTS ist bei YouTube schon mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen worden.Laut ihrer Künstleragentur Big Hit Entertainment wurde die Marke gegen 2.20 Uhr am heutigen Montag überschritten. Nach Stand von acht Uhr habe die Klickzahl schon bei 1,24 Milliarden gelegen.Es ist das erste Musikvideo der Gruppe, das auf der Videoplattform mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen wurde."DNA" stammt von dem Minialbum "Love yourself, Her", das im September 2017 herauskam.Prägend für das Musikvideo sind die darin gebotene Farbenvielfalt sowie eingebaute Szenen mit Bezug zur virtuellen Realität und dem Universum. Der Liedtext handelt von der Suche nach der Liebe, die in den Genen eingeschrieben sein soll.