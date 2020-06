25.000 Mundschutzmasken an im Ausland lebende Angehörige von Unabhängigkeitskämpfern geschickt

Photo : KBS News

25.000 Mundschutzmasken werden an die im Ausland lebenden Angehörigen von Unabhängigkeitskämpfern geschickt.Das Ministerium für Patrioten und Veteranenangelegenheiten teilte mit, 500 Angehörige der Unabhängigkeitskämpfer in 15 Ländern würden den Mund-Nasen-Schutz aus Korea erhalten.Das Ministerium hatte im Februar Mundschutzmasken sowie Desinfektionsmittel an 150 Nachfahren der Unabhängigkeitskämpfer in China geschickt. Im letzten Monat waren außerdem Veteranen des Koreakriegs in 22 UN-Mitgliedsstaaten mit Mundschutzmasken versorgt worden.