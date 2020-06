Südkoreas Export im Mai geht um 23,7 Prozent zurück

Photo : YONHAP News

Das Exportvolumen Südkoreas im Mai ist wegen der Corona-Pandemie stark zurückgegangen.Das Ministerium für Handel und Industrie teilte mit, das Exportvolumen sei im letzten Monat im Vorjahresvergleich um 23,7 Prozent auf 34,86 Milliarden Dollar gesunken. Es sei damit der zweite Monat in Folge mit einem Rückgang von mehr als 20 Prozent gewesen. Die Ausfuhren von Halbleiterprodukten und medizinischen Produkten, darunter Corona-Testkits, seien hingegen jeweils um 7,1 Prozent und 59,4 Prozent gestiegen.Das Importvolumen habe 34,42 Milliarden Dollar betragen, so dass in der Handelsbilanz wieder ein Plus von 440 Millionen Dollar verzeichnet worden sei, hieß es weiter.Im April war in der südkoreanischen Handelsbilanz erstmals seit 99 Monaten ein Minus verzeichnet worden.