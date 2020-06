Innerkoreanisches Nordkorea öffnet wieder Schulen

Nordkorea will landesweit wieder die Schulen öffnen, die wegen der Covid-19-Pandemie monatelang geschlossen blieben.



Es würden erforderlichen Quarantänemaßnahmen für den phasenweisen Wiederbeginn des Unterrichts an Grund-, Mittel- und Oberschulen sowie in Kindergärten ergriffen, berichteten die staatlichen Medien am Montag.



Der Schulunterricht werde Anfang Juni beginnen, hieß es. Ein bestimmtes Datum wurde nicht genannt.



An den Schulen und Kindergärten sollen den Berichten zufolge Thermometer und Handdesinfektionsmittel am Eingang sowie in den Klassenzimmern und Büros bereitgestellt werden.



Das neue Schuljahr sollte in Nordkorea ursprünglich Anfang April beginnen. Doch wurde der Beginn wegen der Pandemie verschoben. Für Studenten und Schüler der höchsten Schuljahrgänge hatte der Unterricht bereits Mitte April wieder begonnen.