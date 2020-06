Regierungslager in Südkorea einigt sich auf bisher höchsten Nachtragshaushalt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung und die regierende Demokratische Partei wollen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie den bisher höchsten Nachtragshaushalt in der Geschichte des Landes aufstellen.Darauf einigten sich beide Seiten bei einem Treffen am Montag.Geplant ist demnach, den dritten Nachtragshaushalt in diesem Jahr noch innerhalb dieses Monats im Parlament zu verabschieden.Der Haushaltsentwurf werde am Donnerstag im Parlament eingereicht, sagte Finanzminister Hong Nam-ki.75 Prozent des Haushalts sollen laut Hong in den ersten drei Monaten nach der Verabschiedung ausgeführt werden, um die wirtschaftliche Krise zu bewältigen.