35 neue Corona-Infektionen gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 35 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, nach dem Stand von 0 Uhr am Montag seien 35 neue Infektionsfälle gemeldet worden. 29 davon entfielen auf die Hauptstadtregion. In der Stadt Daegu sei ebenfalls ein Infektionsfall registriert worden. Bei den restlichen fünf handle es sich um aus dem Ausland importierte Fälle, hieß es weiter.Die Zahl der Infizierten, die aus der Quarantäne entlassen wurden, stieg um 17 auf 10.422. Derzeit werden noch 810 Erkrankte isoliert behandelt. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Seuche beträgt 271.