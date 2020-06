Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge lässt 500.000 Flugblätter nach Nordkorea fliegen

Photo : YONHAP News

Der Verband der Bewegung für ein freies Nordkorea hat am Sonntag gegen das nordkoreanische Regime gerichtete Flugblätter in den Norden fliegen lassen.Die Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge teilte mit, in der Stadt Gimpo nahe der innerkoreanischen Grenze 20 große Luftballons über die Grenze geschickt zu haben. Darin befänden sich 500.000 Flugblätter, in deren Text der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un kritisiert werde. Auch 50 Informationshefte, 2.000 Ein-Dollar-Scheine und 1.000 Speicherkarten befänden sich in den Ballons.Elf Mitglieder des Verbandes behaupteten, dass sich das Versprechen Nordkoreas über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch die vierte Sitzung der Arbeiterpartei in Pjöngjang als falsch erwiesen habe.Die Organisation gab weiter ihr Vorhaben bekannt, noch eine Million Flugblätter nach Nordkorea schicken zu wollen, in denen Machthaber Kim Jong-un verurteilt werde.