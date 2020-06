Politik In Südkorea lebende Ausländer müssen vor Auslandsreise Wiedereintrittsvisum beantragen

In Südkorea lebende Ausländer müssen ab sofort vor einer geplanten Auslandsreise eine Wiedereintrittserlaubnis beantragen. Zudem müssen sie bei der Rückkehr in Südkorea einen medizinischen Nachweis vorlegen, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus infiziert haben.



Die neuen Einreisbestimmungen sollen verhindern, dass Covid-19 weiter verbreitet werde, teilte das Justizministerium am Montag mit.



Sie gelten für Ausländer, die eine längere Aufenthaltserlaubnis für Südkorea haben.



Zudem gilt auch für die Rückkehrer wie für alle Einreisenden eine zweiwöchige Quarantänepflicht.