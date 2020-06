Mordverdächtiger Sri Lanker wollte nach Nordkorea flüchten

Photo : YONHAP News

Ein Mordverdächtiger Sri Lanker ist bei dem Versuch gefasst worden, nach Nordkorea zu flüchten.Die Polizei von Cherwon in der Provinz Gangwon gab bekannt, gegen 11 Uhr am gestrigen Montag nahe dem Grenzposten der Streitkräfte einen 26-jährigen Sri Lanker festgenommen zu haben. Der Mann stehe im Verdacht, am Freitag letzter Woche in einem Wohnheim für Bauarbeiter in Jindo in der Provinz Süd-Jeolla einen 35-jährigen Landsmann getötet zu haben.Zu den von ihm mitgeführten Gegenständen habe offenbar auch die mit Blut beschmierte Mordwaffe gezählt. Auf seinem Handy sei ein Foto eines blutenden Mannes gefunden worden, hieß es weiter.