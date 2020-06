Ex-Bürgermeister von Busan gibt sexuelle Belästigung zu

Photo : YONHAP News

Der frühere Bürgermeister von Busan, Oh Keo-don, hat sexuelle Belästigung einer Verwaltungsbeamtin der südöstlichen Küstenstadt zugegeben.Sein Verhalten sei jedoch unbeabsichtigt gewesen, sagte Oh am Dienstag bei der Vorführung vor einem Haftrichter des Bezirksgerichts der Stadt.Er wolle sich dafür einsetzen, dass die betroffene Frau keinen weiteren Schaden erleide. Er habe keine Worte für sein Verhalten. Er habe deswegen sein Amt niedergelegt.Ohs Anwälte baten den Richter, von einem Haftbefehl abzusehen, da keine Fluchtgefahr bestehe.Die Ermittler werfen Oh vor, mit Absicht gehandelt zu haben. Oh habe sein Opfer im April während der Arbeitszeit zu sich bestellt und sie dann belästigt.