Weitere 1,78 Millionen Schüler kehren in den Unterricht zurück

Photo : YONHAP News

Heute kehren weitere 1,78 Millionen Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zurück.Phase drei des Neustarts der Schulen sehe nach Angaben des Bildungsministeriums vor, dass die jüngsten Jahrgänge der Oberschulen, die zweiten Klassen der Mittelschulen sowie Dritt- und Viertklässler der Grundschulen wieder in der Schule unterrichtet werden.Damit nehmen seit dem Beginn der Wiederöffnung der Schulen am 20. Mai mittlerweile rund 77 Prozent aller Schülerinnen und Schüler landesweit wieder am Unterricht teil.Viele Eltern sind weiterhin über die Sicherheit ihrer Kinder besorgt, da sich das neue Coronavirus noch immer im Land ausbreitet.Rund 530 Schulen in der Hauptstadt Seoul und Umgebung beschlossen daher am Dienstag, den Neustart zu verschieben. Fast alle Schulen entschieden sich außerdem für einen Neustart mit Einschränkungen, so dass nicht jeden Tag alle Schüler in den Unterricht kommen und sie weiterhin auch daheim lernen.