China: Erweiterung der G7 dient Weltfrieden und Multilateralismus

Photo : YONHAP News

China hat auf den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zur Erweiterung des G7-Gipfels wohlwollend reagiert.Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijan, sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, eine Erweiterung des Formats würde dem Weltfrieden und Multilateralismus dienen.China sei stets davon ausgegangen, dass internationale Organisationen und Konferenzen für die Schaffung von bilateralem Vertrauen und den Schutz des Weltfriedens sowie die Entwicklung hilfreich seien.Zu den Spekulationen, dass die USA eine Erweiterung anstrebten, um China in Schach zu halten, sagte der Sprecher, dass ein solcher Schritt nicht auf Zustimmung stoßen würde. Denn er würde den entsprechenden Ländern weder Vorteile bieten, noch sei er in ihrem Interesse.Der US-Präsident will zu dem G7-Gipfel im September auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einladen.