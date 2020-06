Nationales 54 Prozent befürworten Verlegung von Gräbern der Kollaborateure auf Nationalfriedhöfen

In einer Umfrage hat sich mehr als die Hälfte der Befragten für eine Verlegung der Gräber von Kollaborateuren während der japanischen Kolonialzeit auf Nationalfriedhöfen ausgesprochen.



Nach Angaben des Meinungsforschers Realmeter befürworteten 54 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass die Gräber derjenigen verlegt werden, die mit der japanischen Kolonialmacht in irgendeiner Form kooperiert hätten. Dies solle auch dann geschehen, wenn sie sich später, beispielsweise im Koreakrieg, große Verdienste erworben haben.



32,3 Prozent hätten sich gegen die Verlegung der Gräber ausgesprochen. 13,7 Prozent hätten geantwortet, dazu keine Angabe machen zu können.



Die Umfrage führte Realmeter im Auftrag des Nachrichtenmediums Oh my News bei 500 Personen im Alter von über 18 Jahren durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.