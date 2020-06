EU beschränkt Flüge nordkoreanischer Fluggesellschaft Air Koryo weiter

Photo : Getty Images Bank

Die Europäische Union wird Flüge der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo in die EU weiterhin beschränken.Der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America VOA berichtete, die EU-Kommission habe mitgeteilt, Flüge von Maschinen der nordkoreanischen Fluggesellschaft in der EU zu verbieten. Eine Ausnahme gelte lediglich für die zwei russischen Maschinen des Typs TU-204 von Air Koryo.Die EU-Kommission regelt die Genehmigungen für Fluggesellschaften nach den internationalen Sicherheitsstandards. 2006 wurden Flüge der nordkoreanischen Airline in die EU vollständig verboten. 2010 wurde das Verbot gelockert, seitdem waren Maschinen des Typs TU-204 auf Flughäfen der EU-Länder erlaubt.Aktuell betreibt Air Koryo keinen Linienflug in die EU.