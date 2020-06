Südkorea liefert medizinische Ausrüstung nach Madagaskar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Madagaskar medizinische Ausrüstung im Wert von 630.000 Dollar geschickt.Angaben der südkoreanischen Botschaft in dem Inselstaat im Indischen Ozean zufolge ist eine von Madagaskar organisierte Chartermaschine mit vier Tonnen Ausrüstung an Bord gestern in dem afrikanischen Land eingetroffen.Zur Lieferung zählen 150.600 Covid-19 Testkits, Schutzausrüstung sowie Medikamente. Die Testkits werden für das erste Covid-19-Testzentrum in Madagaskar gebraucht, das im Juli eröffnet werden soll.Finanziert wurde die Hilfslieferung mit Spenden von Nichtregierungsorganisationen und südkoreanischen Unternehmen.In Madagaskar mit seinen 27 Millionen Einwohnern wurden seit dem 20. März bis gestern 829 Covid-19-Infektionsfälle gemeldet.