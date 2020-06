Südkoreas Regierung beschließt dritten Nachtragshaushalt in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung hat wegen der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie den dritten Nachtragshaushalt in diesem Jahr aufgestellt.Mit einem vorgesehenen Umfang von 35,3 Billionen Won (28,8 Milliarden Dollar) ist es der bisher größte Nachtragshaushalt in der Geschichte des Landes.Das Extrabudget soll bei einem Kabinettstreffen am Mittwoch endgültig festgelegt und am Donnerstag dem Parlament zur Billigung vorgelegt werden.Der Plan sieht zusätzliche Finanzhilfen für Unternehmen und Ladenbesitzer, die von der Pandemie besonders stark betroffen sind, eine Stützung des Arbeitsmarkts sowie Ausgaben zur weiteren Ankurbelung der Wirtschaft vor.Auch soll damit der sogenannte koreanische New Deal in Höhe von 76 Billionen Won unterstützt werden, der für die nächsten fünf Jahre die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung und Projekte für das grüne Wachstum vorsieht.Der bisher größte beschlossene Nachtragshaushalt belief sich 2009 auf 28 Billionen Won, mit dem Südkorea auf die globale Finanzkrise reagiert hatte.