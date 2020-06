Mehr Unfälle mit E-Scootern in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Elektroscootern in Seoul hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.Es sei 2019 bei den Unfällen im Vergleich zum Jahr davor ein Anstieg um 105 Prozent auf 117 verzeichnet worden, teilte die Feuerwehr in Seoul am Mittwoch mit. Die Zahl habe 2018 bei 57 gelegen.Es habe im Vergleich dazu im vergangenen Jahr mehr als 8000 Unfälle gegeben, an denen Fahrradfahrer beteiligt gewesen seien. Es seien zudem knapp 13.800 Unfälle mit Krafträdern verzeichnet worden.Von den 247 E-Scootern-Unfällen in den vergangenen drei Jahren entfiel laut der Feuerwehr rund ein Viertel auf Zusammenstöße mit Autos.