Pentagon akzeptiert Südkoreas Vorschlag zu Löhnen für koreanische Angestellte der US-Streitkräfte

Inmitten der Verhandlungen für die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Soldaten hat das US-Verteidigungsministerium Seouls Vorschlag zugestimmt, zunächst die Löhne der südkoreanischen Angestellten der US-Streitkräfte zu zahlen.Die vorgestreckten Löhne für alle südkoreanischen Mitarbeiter bis Ende dieses Jahres in Höhe von etwa 200 Millionen Dollar wolle Washington später zahlen, gab das Pentagon in einer Erklärung bekannt.Die US-Streitkräfte schickten etwa 4.000 Arbeiter, etwa die Hälfte der südkoreanischen Mitarbeiter in einen unbezahlten Urlaub, mit dem Argument, dass sich beide Staaten noch nicht auf ein neues Abkommen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Soldaten in Südkorea geeinigt hätten.Washington hatte die Forderung Südkoreas abgelehnt, die Löhne unabhängig von den Verhandlungen zu zahlen. Daraufhin hatte Seoul angestrebt, für die Löhne zunächst selbst aufzukommen.Ende März wurde von den Außenministern und Verteidigungsministern beider Länder eine vorläufige Einigung ausgehandelt. Anschließend wurde über eine 13-prozentige Steigerung des südkoreanischen Anteils berichtet. US-Präsident Trump wollte das Verhandlungsergebnis aber schließlich nicht akzeptieren.Das südkoreanische Verteidigungsministerium begrüßte Washingtons Beschluss. Seoul wolle sich um eine Einigung über die Kostenaufteilung bemühen, hieß es.