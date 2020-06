Börse in Seoul setzt Erholung fort

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat ihre Erholung fortgesetzt.Der Leitindex Kospi konnte den vierten Handelstag in Folge zulegen und schloss heute 2,87 Prozent höher bei einem Stand von 2.147 Zählern.Grund für den Anstieg an der Börse war die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung, nachdem die Regierung den dritten und bislang größten Nachtragshaushalt wegen der Corona-Krise beschlossen hatte.Das dritte Extrabudget werde Südkoreas Wirtschaft um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte zusätzlich wachsen lassen, sagte Oh Jae-young von KB Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.