Photo : YONHAP News

In Südkorea ist erstmals in diesem Jahr eine Hitzewarnung herausgegeben worden. Die Warnung gilt für die südöstliche Region um die Stadt Daegu.Das Wetteramt gab bekannt, an mehreren Orten in Südkorea werde es am heutigen Donnerstag über 30 Grad Celsius heiß.In Daegu werde das Thermometer tagsüber 35 Grad erreichen, in Ulsan 32 Grad, hieß es.