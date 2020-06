Chefdiplomaten Südkoreas und Japans konnten Differenzen erneut nicht beseitigen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben bei Gesprächen über Handelsthemen erneut ihre Differenzen nicht beseitigen können.Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr japanischer Amtskollege Toshimitsu Motegi hatten in einem Telefongespräch am Mittwoch versucht, Streitpunkte zu beseitigen.Im Mittelpunkt stand der wieder aufgeflammte Streit um japanische Exportrestriktionen. Kang habe laut ihrem Ministerium betont, dass Seoul allen Forderungen für eine Änderung seines entsprechenden Handelssystems nachgekommen sei. Die Restriktionen müssten daher bald aufgehoben werden.Weil Japan die von Südkorea gesetzte Frist für eine Reaktion in der Frage verstreichen ließ und keine Lösungsbemühungen erkennen lasse, kündigte die Seouler Regierung am Dienstag an, das Beschwerdeverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) wieder aufnehmen zu wollen.Die Angelegenheit wieder vor der WTO zu verhandeln sei für eine Lösungsfindung nicht hilfreich, habe der japanische Außenminister Motegi gesagt und erneut Bedauern über die Entscheidung zum Ausdruck gebracht.Die beiden Chefdiplomaten tauschten sich außerdem über die jüngsten Entwicklungen um Nordkorea aus und vereinbarten, ihre Diskussionen fortzusetzen, damit offene bilaterale Fragen geklärt werden können.