Südkorea verbucht im April größtes Leistungsbilanzdefizit seit 2011

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im April in seiner Leistungsbilanz das größte Defizit seit dem Jahr 2011 verbucht.Grund war der Exporteinbruch aufgrund der Covid-19-Pandemie.Laut heute veröffentlichten vorläufigen Daten der koreanischen Zentralbank habe die Leistungsbilanz im April einen Fehlbetrag in Höhe 3,12 Milliarden Dollar aufgewiesen.Es sei das erste Defizit seit April des Vorjahres und das größte Defizit seit Januar 2011 gewesen.Der Überschuss in der Warenbilanz fiel um 4,79 Milliarden Dollar zum Vorjahr auf 820 Millionen Dollar. Es war das schwächste Ergebnis seit April 2012.Die Ausfuhren gingen um 24,3 Prozent im Jahresvergleich auf 36,3 Milliarden Dollar zurück. Die Einfuhren schrumpften um 16,9 Prozent auf 35,5 Milliarden Dollar.