Außenminister von sechs Ländern sprechen über Zusammenarbeit wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha und fünf Amtskollegen haben über die Zusammenarbeit wegen der Covid-19-Pandemie gesprochen.In der Videokonferenz am Mittwoch hätten sie nach Angaben des Außenministeriums in Seoul die Wichtigkeit einer engen Abstimmung und Kommunikation betont. Dadurch sollten die beiden Ziele der Eindämmung des Virus und Wiederherstellung normaler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten erreicht werden.In der vom US-Außenminister Mike Pompeo geleiteten Sitzung sei auch darüber gesprochen worden, wie sich der Personenaustausch, die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie und die internationale Zusammenarbeit für eine wirtschaftliche Erholung fördern ließen.Ministerin Kang habe in der Sitzung hervorgehoben, dass Südkorea Covid-19 effektiv eingedämmt habe, während gleichzeitig die Grenzen offen geblieben seien. Auch seien diplomatische Anstrengungen unternommen worden, um sicherzustellen, dass Arbeiter für dringende wirtschaftliche und humanitäre Zwecke reisen können.Sie schlug eine weitere Zusammenarbeit für eine solche Freizügigkeit vor und brachte außerdem ihre Hoffnung auf einen internationalen Erfahrungsaustausch über die Umsetzung von wirtschaftlichen und fiskalpolitischen Maßnahmen zum Ausdruck.