Vereinigungsminister spricht mit WFP-Chef über Hilfe für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yeon-chul hat mit dem Generalsekretär des Welternährungsprogramms WFP, David Beasley, über die Hilfe für Nordkorea gesprochen.Das Ministerium in Seoul teilte mit, das Gespräch zwischen Kim und Beasley habe am gestrigen Mittwoch per Videoschaltung stattgefunden. Oben auf der Agenda hätten die Ergebnisse der WFP-Hilfsprojekte für Nordkorea vom letzten Jahr sowie Vorhaben für dieses Jahr gestanden.Unter anderem hätten das Vereinigungsministerium und das WFP einen Vorvertrag abgeschlossen, in den nächsten fünf Jahren ihre Zusammenarbeit verstärken zu wollen. Beasley soll hervorgehoben haben, dass wegen Covid-19 eine aktive Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft für die Hilfsprojekte zur Unterstützung Nordkoreas nötig sei, hieß es weiter.Im Juni letzten Jahres hatte das südkoreanische Komitee für die Kooperation und den Austausch zwischen beiden Koreas gebilligt, 4,5 Millionen Dollar sowie 50.000 Tonnen Reis für WFP-Projekte im Zusammenhang mit der Nordkorea-Hilfe bereitzustellen.