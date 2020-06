Südkorea stellt 22,5 Milliarden Dollar humanitäre Hilfe für Jemen bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea will humanitäre Hilfe im Wert von 22,5 Milliarden Dollar für Jemen bereitstellen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Mittwoch mit, den Vorschlag bei der Online-Geberkonferenz für Jemen am Dienstag unterbreitet zu haben. Die Finanzmittel sollen unter anderem bei der Bekämpfung von Covid-19 und der Nahrungsmittelknappheit sowie zur Unterstützung der Ärmsten eingesetzt werden, hieß es.Die Sitzung organisierten Saudi-Arabien und die Vereinten Nationen gemeinsam, um das vom langen Bürgerkrieg zerrüttete Land zu unterstützen. Nach Einschätzungen von Experten seien rund 24 Millionen Jemeniten und damit 80 Prozent der gesamten Bevölkerung dringend auf Hilfe angewiesen.