Zwei südkoreanische Filme zählen zum offiziellen Programm der Filmfestspiele von Cannes 2020.Das Organisationskomitee gab 56 Filme für die offiziellen Sektionen bekannt, darunter "Peninsula" von Regisseur Yeon Sang-ho und "Heaven" von Im Sang-soo.Die Filmfestspiele finden dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form statt. Die ausgewählten Filme dürfen aber offiziell als Werke für Cannes 2020 bezeichnet werden.Unter den ausgewählten 56 Werken befinden sich auch "The French Dispatch" von Wes Anderson, "Summer of 85" von Francois Ozon und "Falling" von Viggo Mortensen.Für die diesjährige Auflage haben sich insgesamt 2.067 Filme weltweit beworben.