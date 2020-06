Südkoreanische Angestellte der US-Streitkräfte in Korea kommen offenbar am 15. Juni wieder zur Arbeit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Angestellten der US-amerikanischen Streitkräfte in Korea sollen offenbar spätestens am 15. Juni wieder zur Arbeit kommen.Hintergrund ist, dass die USA jüngst den südkoreanischen Vorschlag akzeptierten, ihre Löhne vorzustrecken. Sobald beide Länder sich über die Aufteilung der Stationierungskosten geeinigt haben, werden die USA nachträglich für die Löhne aufkommen. Weil eine Einigung in der Finanzierungsfrage ausblieb, hatten die US-Streitkräfte die rund 4.000 südkoreanischen Mitarbeiter zum 1. April in einen unbezahlten Urlaub geschickt.Der US-Kommandeur in Korea, Robert Abrams, sagte am Mittwoch in einer Videoerklärung, dass mit der Einigung der Zwangsurlaub der koreanischen Mitarbeiter faktisch beendet sei. Man rechne mit ihrer Rückkehr spätestens am 15. Juni.Die betroffenen Mitarbeiter seien am Mittwochnachmittag per E-Mail und Telefon darüber informiert worden, dass sie am 15. Juni an ihren Arbeitsplatz zurückkehren sollten.