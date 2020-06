Nationales Homeoffice-Arbeit für über 30.000 Mitarbeiter öffentlicher Institutionen im ersten Quartal

Mehr als 30.000 Angestellte öffentlicher und staatlicher Institutionen in Südkorea haben im ersten Quartal 2020 wegen des Covid-19-Ausbruchs von Zuhause aus gearbeitet.



Insgesamt seien 31.148 Mitarbeiter von 363 staatlichen Firmen und öffentlichen Institutionen in den Monaten Januar bis März im Homeoffice tätig gewesen, teilte das Portal All Public Information in One (ALIO) am Donnerstag mit.



Die Zahl liege um das 22-Fache höher als die entsprechende Zahl für das gesamte vergangene Jahr.



Damit habe einer von 13 öffentlichen Angestellten der Firmen zuhause gearbeitet. Bei den betroffenen Institutionen seien insgesamt 418.000 Menschen beschäftigt.