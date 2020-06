39 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet

Photo : YONHAP News

Die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am gestrigen Mittwoch bei 39 gelegen. Dies waren zehn Fälle weniger als am Vortag.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, 36 von den neu Infizierten stammten aus der Hauptstadtregion. Nach dem Stand von 0 Uhr seien 14 Fälle in Seoul, sieben in Incheon und 15 in der Provinz Gyeonggi gemeldet worden. Ebenfalls in der Provinz Nord-Gyeongsang habe es einen neuen Infizierten gegeben. Zwei weitere seien bei der Einreisekontrolle bestätigt worden, hieß es.Am Mittwoch wurde 32 weitere Menschen aus der Isolierung entlassen. Die Zahl der Corona-Infizierten, die nach der Heilung aus der Quarantäne entlassen wurden, liegt bei 10.499. Zurzeit seien noch 857 Patienten isoliert und würden behandelt. Die Zahl der Corona-Todesopfer in Südkorea beträgt 273.