Wirtschaft Südkoreaner sollen Devisen per Lieferdienst empfangen können

Die südkoreanischen Verbraucher können nach den Plänen der Regierung schon bald beim Geldumtausch die Devisen durch Lieferdienste zugestellt bekommen.



Das kündigte Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag an.



Die Regierung will dazu bis Ende September die entsprechenden Vorschriften lockern. Ziel ist es demnach, damit zum wirtschaftliche Wachstum beizutragen und kontaktlose Industriezweige angesichts der Coronavirus-Pandemie zu fördern.



Um den Wettbewerb bei Devisentransaktionen anzutreiben, will die Regierung laut Hong auch Wertpapierhäusern und Kreditkartenfirmen erlauben, ihren Service für den Devisenhandel zu erweitern.



So könnten die betroffenen Unternehmen künftig das Geld ausländischer Investoren gegen südkoreanische Währung tauschen, sagte Hong.