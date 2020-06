BTS unterstützen Kampagne Black Lives Matter

Photo : KBS News

Auch die K-Pop-Gruppe BTS unterstützt die Kampagne Black Lives Matter."Wir lehnen Rassendiskriminierung ab. Wir verurteilen Gewalt. Du, ich und wir haben alle das Recht, respektiert zu werden. Wir stehen zusammen." Das schrieb die Band auf Twitter und versah den Eintrag mit dem Hashtag #BlackLivesMatter.Wie ihre Künstleragentur Big Hit Entertainment bekannt gab, würden die sieben Mitglieder auch für eine Aktivistengruppe spenden, die gegen Rassismus eintritt. Um welche Organisation es sich handelt und welche Summe gespendet wird, wurde nicht bekannt.Die Bewegung Black Lives Matter breitet sich in den USA und weltweit rasant aus. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der an den Folgen von Polizeigewalt gestorben war.Auch andere K-Pop-Stars wie Crush und Jay Park schlossen sich der Bewegung an und betonten in sozialen Medien, dass die afroamerikanische Kultur eine wichtige Inspirationsquelle für die koreanische Popmusik sei.