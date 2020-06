Südkoreas Streitkräfte wollen kommende Woche Schießübung nachholen

Südkoreas Streitkräfte wollen in der kommenden Woche eine gemeinsame Live-Schießübung des Heeres, der Marine und der Luftwaffe durchführen.Die Übung werde voraussichtlich am 11. Juni an der Küste vor Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang im Osten stattfinden. Das ursprünglich für den 19. Juni anberaumte Manöver hatten die Streitkräfte verschoben. Dies war mit einem Unwetter begründet worden.Details zu dem regulären Manöver, das zweimal jährlich durchgeführt wird, sollen nicht veröffentlicht werden.Nach dem letzten Manöver an der Küste vor Gunsan am 6. Juni hatte das nordkoreanische Verteidigungsministerium heftig protestiert.