Washington erlaubt NGO medizinische Hilfeleistung für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat einer US-Nichtregierungsorganisation die medizinische Hilfeleistung für Nordkorea genehmigt.Die Organisation "Sam Care International" werde zwischen Juli und September Nordkorea mit medizinischer Ausrüstung und Medikamenten im Wert von 1,3 Millionen Dollar versorgen, berichtete der US-Radiosender "Radio Free Asia" am Donnerstag.Die Stiftung erhielt am 2. Februar die entsprechende Genehmigung des UN-Ausschusses für Nordkorea-Sanktionen und am 21. Mai die Erlaubnis der US-Regierung.Organisationen mit Sitz in den USA brauchen für ihre Projekte für die Nordkoreahilfe beide Genehmigungen.Der Vorsitzende von Sam Care International, ein koreanischstämmiger amerikanischer Gynäkologe, Park Se-rok, hatte 1995 zum Bau des Dritten Volkskrankenhauses in Pjöngjang beigetragen. Im Jahr 1997 gründete er die Stiftung und führt medizinische Hilfsaktionen für Nordkorea durch.